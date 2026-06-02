Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Nevşehir'de yol verme tartışmasında tabancayla ateş ederek kaldırımda bekleyen esnafı yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Camicedit Mahallesi'nde dün yol verme nedeniyle E.K. ile tartıştığı ve tabancayla ateş ederek kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'nin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan U.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan E.K. ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dün Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isterken U.T. ile sürücü E.K. arasında, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine U.T.'nin aracında bulunan tabancayı alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu seken mermi kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'ye isabet etmişti.

Yaralanan H.İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden ayrılan U.T. ve E.K., kabristanda polis tarafından gözaltına alınmıştı.