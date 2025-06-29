Yol Verme Tartışmasında Saldırı

Bahçelievler'de bir sürücü, yol verme tartışmasında kendisine hakaret edip aracına zarar veren şüpheliyi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
D-100 kara yolunda aracıyla Bakırköy istikametine ilerleyen bir sürücü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle başka bir aracı bir süre takip etti.
Önünü kestiği aracın sürücüsünden aşağıya inmesini isteyen şüpheli, istediği olmayınca sürücüye hakaret ederek, tekme ve yumruklarla araca zarar verdi.
Aracından inmeyen sürücü, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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