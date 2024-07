YolanDa Brown, İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

Güncel

Jamaika kökenli İngiliz caz sanatçısı YolanDa Brown, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen konserde 31. İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen konserde "Million Billion Love", "How Deep is Your Love", "Confusion", "Being", "Summertime", "Dream Dream Repeat", "Strasburg St. Denis" eserleri ile Bob Marley'in "Medley" şarkısını yorumladı.

Brown'a sahnede gitarda Ralph Porrett, davulda Talbert Wilson, piyanoda Tamas Balogh, trompette Paul Jordanous, bas gitarda ise Rick Leon James eşlik etti.

Jamaikalı bir ailenin kızı olarak İngiltere'de dünyaya gelen başarılı caz sanatçısı, piyano, davul ve başka enstrümanları denerken küçük yaşta saksafonla tanıştı.

Üniversite yıllarında para kazanmak için müzik çalmaya başlayan Brown, sevdiği müzikleri bir araya getirdiği çıkış albümü "April Shower May Flowers"ı 2012'de yayımladı.

Aşk, politika ve savaş günlerinde aile ve dostlarla bir arada olmanın ilhamıyla yazdığı bestelerinden oluşan "Love, Politics, War" albümünü 2017'de müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı. The Temptations, Jools Holland's Rhythm and Blues Orchestra ve Billy Ocean ile turneye çıktı. Eurythmics'ten Dave Stewart, Snarky Puppy'den Bill Laurance, Stereophonics'ten Kelly Jones ve Rick Astley gibi sanatçılarla iş birliği yaptı.

YolanDa Brown başarılı kariyerinde çifte MOBO ödüllünün sahibi oldu. Müzisyen kimliğinin yanı sıra eğitmen, yazar, sunucu, hayırsever ve girişimci de olan sanatçı British Phonographic Industry Başkanı, Londra Filarmoni Orkestrası danışma kurulu üyesi, Prince's Trust ve London Music Fund elçisi, Youth Music Başkanı olarak da görev yapıyor. Doğu Londra Üniversitesinden fahri doktora unvanına sahip olan Brown, müzik eleştirmenleri tarafından dünyanın en iyi saksofon sanatçıları arasında sayılırken bir yandan da çocuklar için müzik programları tasarlıyor.