Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir video paylaştı. Erdem, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na küfretmek için sosyal medyada trol hesabı kurulduğunu iddia etti.
Erdem, 600 kişilik trol ekibinin Kılıçdaroğlu'na küfredecek paylaşımlar yaptığını öne sürdü. Trol ekibinin başında ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un olduğunu iddia etti.
Erdem, Bulut'un bu organizasyon için 46 milyon lira harcadığını belirtti. Eren Erdem, "600 kişi, her biri 3-4 hesap kullanıyorlar. Ailemize, eşimize, çocuğumuza tecavüz çağrıları yapıyorlar. Zerre kadar vicdanınız yok mu?" dedi.
Erdem'in iddialarını ise Bulut yalanladı. Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir deli kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramıyor. Benim kullandığım tek X hesabı budur. Bu platformda başka bir hesabım bulunmamaktadır. Kullanıcısı olduğum iddia edilen hesap başkalarının hayal dünyasının ürünüdür.
Selefimin '600 kişilik trol ordusu' kurduğum yönünde bazı iddiaları ve ithamları olmuş. Partililerime, partimin önceki MYK üyelerine açık mecralarda laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır. Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem, ettirmem. Ancak soranlar ve soracak olanlar için yazıyorum, bu iddiaların ve ithamların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son olarak şu da bilinsin ki, baba ocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız."
Son Dakika › Politika › CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (26)