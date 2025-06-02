CHP\'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu\'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir video paylaştı. Erdem, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na küfretmek için sosyal medyada trol hesabı kurulduğunu iddia etti.

"600 KİŞİLİK TROL EKİBİNİN BAŞINDA BURHANETTİN BULUT VAR"

Erdem, 600 kişilik trol ekibinin Kılıçdaroğlu'na küfredecek paylaşımlar yaptığını öne sürdü. Trol ekibinin başında ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un olduğunu iddia etti.

"46 MİLYON LİRA HARCADI"

Erdem, Bulut'un bu organizasyon için 46 milyon lira harcadığını belirtti. Eren Erdem, "600 kişi, her biri 3-4 hesap kullanıyorlar. Ailemize, eşimize, çocuğumuza tecavüz çağrıları yapıyorlar. Zerre kadar vicdanınız yok mu?" dedi.

BULUT: BİR DELİ KUYUYA BİR TAŞ ATTI 40 AKILLI ÇIKARAMIYOR"

Erdem'in iddialarını ise Bulut yalanladı. Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir deli kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramıyor. Benim kullandığım tek X hesabı budur. Bu platformda başka bir hesabım bulunmamaktadır. Kullanıcısı olduğum iddia edilen hesap başkalarının hayal dünyasının ürünüdür.

"İDDİLARIN GERÇEKLİKLE İLGİSİ YOKTUR"

Selefimin '600 kişilik trol ordusu' kurduğum yönünde bazı iddiaları ve ithamları olmuş. Partililerime, partimin önceki MYK üyelerine açık mecralarda laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır. Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem, ettirmem. Ancak soranlar ve soracak olanlar için yazıyorum, bu iddiaların ve ithamların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son olarak şu da bilinsin ki, baba ocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız."