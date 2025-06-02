İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları - Son Dakika
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İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

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İşte Rusya\'nın Ukrayna\'ya sunduğu ateşkes şartları
02.06.2025 19:53
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İşte Rusya\'nın Ukrayna\'ya sunduğu ateşkes şartları
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İstanbul'da Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumun detayları belli olmaya başladı. Rus basını, Moskova'nın Ukrayna'dan Kırım'ın ilhâkını tanımasını, Luhansk, Donetks, Zaporijya ve Herson'dan çekilmesini talep ettiğini öne sürdü. Ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silahsız devlet statüsünün teyit edilmesi de Rusya'nın sunduğu talepler arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna heyetleri, barış görüşmeleri için ikinci kez İstanbul'da bir araya geldi. Heyetler Çırağan Sarayı'ndaki görüşmede esir takası konusunda anlaşma sağladı.

"UKRAYNA, KIRIM'IN İLHAKINI TANISIN"

Ateşkes ümitleri artarken, Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumun detayları da belli olmaya başladı. Rusya merkezli Interfax ve TASS haber ajansları, Rusya'nın Ukrayna'dan Kırım'ın ilhâkını tanımasını istediğini yazdı.

"4 BÖLGEDEN ÇEKİLSİNLER"

Ayrıca Luhansk, Donetks, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesinin de Rusya'nın talepleri arasında olduğu belirtildi.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

"UKRAYNA'NIN NÜKLEERE SAHİP OLMAYAN ÜLKE STATÜSÜ TEYİT EDİLSİN"

Rusya Ukrayna'nın nükleere sahip olmayan ülke statüsünün teyidini talep ettiği bildirildi. Rusya, Ukrayna topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasının açıkça yasaklanmasını istedi. Rusya, ateşkes için ise Batı tarafından Ukrayna'ya sağlanan silah tedarikinin durmasını öngörüyor.

GÖRÜŞME 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan'ın başkanlık yaptığı Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

MİT BAŞKANI KALIN DA TOPLANTIDA YER ALDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

İLK AÇIKLAMA ZELENSKİ'DEN: YENİ BİR ESİR TAKASINA HAZIRLANIYORUZ

Toplantının son ermesinin ardından ilk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi. Zelenski, yeni bir esir takasına hazırlandıklarını duyurdu. Buna göre, Rusya ve Ukrayna tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edilmesinde anlaştı.

"TÜM TEMEL MESELELER, LİDERLER DÜZEYİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"

NATO'nun doğu ve kuzey kanadı müttefikleri ile Litvanya'da gerçekleştirdiği zirvede konuşan Zelenski, Ukrayna'nın şu anda İstanbul'da bulunan heyetiyle barış için gerekli adımları atmaya da hazır olduğunu vurgulayarak, "Tabii olarak, bu sürecin başlangıç noktası, ateşkes ve insani adımlar olmalı. Esirlerin serbest bırakılması ve kaçırılan çocukların iadesi gibi. Tüm temel meseleler, liderler düzeyinde çözülebilir" diye konuştu.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

ZELENSKİ'DEN YAPTIRIM TALEBİ

İstanbul'daki görüşmelerden hiçbir somut sonuç alınamaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında da bulunan Zelenski, "Bu durum, Avrupa Birliği'nin 18. yaptırım paketi ve ABD'den beklenen ve özellikle Başkan Trump'ın söz verdiği güçlü yaptırımların acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, İADE EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ ÇOCUKLARIN LİSTESİNİ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafının Rus müzakerecilere, iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdiğini söyledi.

UKRAYNA HEYETİNDEN AÇIKLAMA: TAKAS, AĞIR YARALI GENÇLERE ODAKLANACAK

Toplantının ardından İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Rusların tekliflerini bugün aştığımız için İstanbul'da yanıt veremedik. Görüşmeleri somut insani sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik. Rusların memorandumunu inceledikten sonra kararımızı vereceğiz" denildi. Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını ve Rusya ve Ukrayna'nın tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edeceğini söyledi. Umerov, savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşlarının da karşılıklı olarak iade edileceğini belirtti.

"SONRAKİ TOPLANTI LİDERLER SEVİYESİNDE OLMALI"

Sonraki toplantının liderler seviyesinde olması gerektiğini de kaydeden Umerov, "Ukrayna'da her gün canlar yitirilirken bir barıştan nasıl söz edebiliriz? Ayrıca bugün Ukrayna'nın müttefikleri bu masada yok. ABD yok, Avrupa yok. Ancak görüşmeler somut bir noktada. Bundan bir sonraki toplantı liderler zirvesi olursa anlamlı olur çünkü Rusya'da karar verici Putin. Kiev, Haziran sonunda görüşme önerdi" diye konuştu.

"RUSYA HEYETİ KOŞULSUZ ŞARTSIZ ATEŞKES FİKRİNİ REDDEDİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise koşulsuz ateşkes fikrinin kabul görmediğini söyledi. Galuzin, "Rusya heyeti koşulsuz şartsız ateşkes fikrini reddediyor" dedi.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

RUSYA CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: BELİRLİ BÖLGELERDE ATEŞKES TEKLİF ETTİK

Toplantının ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine belirli bölgelerde ateşkes teklif ettiklerini söyledi.

"TEK TARAFLI OLARAK 6 BİN DONDURULMUŞ ASKER CESEDİ TESLİM EDECEĞİZ"

Büyük çaplı bir esir takası konusunda mutabık kalındığını, yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamının takas edileceğini belirten Medinskiy, ayrıca, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedini teslim edeceğiz." açıklamasında da bulundu.

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Son Dakika Dünya İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Muhammet Açıkdeniz:
    resmen adamların toprağına çökmek Rusya'nın işi 54 9 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Putin avucunu yala Amerika işin icinde 40 uçağını vurdalar daha başlangıç bu işgal topraklarindan cekileceksin tazminat odiyeceksin 35 24 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    eşşek gibi kabul edecekler 30 26 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    KIRIM özgürlüğüne kavuşsun..... 49 6 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    kendin her poku ye komşum şunu geliştirmesi şuraya girmesin büyümesin gelişmesini yok öyle yağma 27 3 Yanıtla
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