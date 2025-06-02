Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık - Son Dakika
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Dünya

Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye\'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık
02.06.2025 20:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "En büyük arzum Trump, Zelenski ve Putin'i İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek" açıklamasına ABD'den yanıt geldi. Beyaz Saray, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık." açıklamasını yaptı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, savaşı sonlandırmak için ikinci kez İstanbul'da bir araya geldi. Çırağan Sarayı'ndaki ateşkes görüşmelerinden esir takası kararı çıkarken, özellikle Ukrayna bir sonraki görüşmenin liderler düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN'DAN 3 LİDERE "TÜRKİYE" ÇAĞRISI

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yaptı. Erdoğan, 3 liderle Ankara ve İstanbul'da görüşmek istediğini belirtti.

"EN BÜYÜK ARZUM, PUTİN, ZELENSKİ VE TRUMP'I İSTANBUL'DA BİR ARAYA GETİRMEK"

Erdoğan şunları söyledi: Benim en büyük arzum gerek sayın Putin'i gerekse Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta ve hatta Sayın Trump'la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u bir merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de son buluşmadan sonra adımını atacağız."

BEYAZ SARAY: TRUMP TÜRKİYE'DE PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK

Erdoğan'ın çağrısına ilk yanıt ABD'den geldi. Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de Putin ve Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme önerisine dair soru üzerine Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi.

Leavitt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki teklifini destekleyen Trump'ın liderler düzeyinde bir görüşmenin barış sürecine katkı sağlayabileceğine inandığını aktardı.

"TRUMP'IN ÇAĞRISIYLA TARAFLARIN MASAYA GELDİĞİNİ GÖRDÜK"

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yeniden başlayan görüşmelere değinen Leavitt, "Bugün Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

Ukrayna'nın dün Rusya'daki hava üslerine düzenlediği dron saldırılarına da değinen Leavitt, "Başkan'ın tepkisi netti. Çok fazla insan öldü. Bu savaşın her iki taraf için de acımasız geçtiğini düşünüyor ve artık sona ermesi gerektiğine inanıyor" dedi.

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şahabettin Aydoğan:
    reis karışma orada olanların bizimle ilgisi yok . kafir kafiri vuruyor , Allah sayılarını arttırsın . sen Gazze ve Filistin sorununa odaklan bu bizim için elzem . 14 9 Yanıtla
  • 8647:
    çakal lar 10 6 Yanıtla
  • zeki69:
    binlercesi insanın kanını em öldürt sora ara bulucu ol Vampir amerika 13 1 Yanıtla
  • Aydın:
    Rüzgârın oğlu 1 2 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Tek derdimiz Amerika mı. Açın interneti annesinin kucağında giderken bir bebek annesi öldürülüyor yere düşüyorlar. Niye bunları yayınlamıyorsunuz. One minute one minute..... 0 0 Yanıtla
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