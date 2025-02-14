ÖĞRETMEN OLACAKTI
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Salih Demirel'in (23) Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi. Demirel'in Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyündeki ailesinin yanına geldiği, tekrar okula gitmek için yola çıktığı kaydedildi.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Son Dakika › Güncel › Yolcu Otobüsü Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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