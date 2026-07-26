Yolcu Sayısı Hedefi 258 Milyona Yükseldi

Türkiye'de hava yoluyla taşınacak yolcu sayısı hedefi, bu yıl için 258 milyon 669 bin 596'ya yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu" revize edildi.

Bu kapsamda, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 247 milyon 180 bin 962 olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yaklaşık yüzde 4,6 artışla 258 milyon 669 bin 596'ya ulaşması öngörülüyor. Revizeden önceki hesaplamalarda yolcu sayısı 249 milyon olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise yolcu sayısının 271 milyon 743 bin 460'ı bulması bekleniyor.

En büyük artış iç hatlarda olacak

Geçen yıl 145 milyon 202 bin 376 olan dış hat yolcu sayısının bu yıl yüzde 3,6 artışla 150 milyon 432 bin 78'e çıkması öngörülüyor. Dış hat yolcu sayısının 2027'de ise 156 milyon 854 bin 99 olacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan 2025'te 101 milyon 574 bin 184 olan iç hat yolcu sayısının ise bu yıl yüzde 6,1 artışla 107 milyon 774 bin 390 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İç hat yolcu sayısının 2027'de 114 milyon 398 bin 185'i bulacağı hesaplanıyor.

Uçak trafiği artacak

2025'te transit üst geçişler dahil 2 milyon 511 bin 726 olan uçak trafiğinin bu yıl 2 milyon 529 bin 8'e yükseleceği öngörülüyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 699 bin 624'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, iç hat uçak trafiğinin 2026'da 1 milyon 43 bin 705'i bulması bekleniyor. Dış hat uçak trafiği ise 973 bin 717 olarak tahmin edildi.

Geçen yıl 583 bin 314 olan transit üst geçiş sayısının bu yıl 511 bin 586'ya gerilemesi, gelecek yıl 583 bin 838'e çıkması öngörülüyor.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 5 milyon 383 bin 836 tonu bulan yük hareketinin ise bu yıl 5 milyon 430 bin 838 tona ulaşacağı hesaplanıyor. Bunun 2027'de 5 milyon 637 bin 201 tona çıkması bekleniyor.