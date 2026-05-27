İzmir'in Selçuk ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs Mahallesi Aslanlı Havuz mevkisindeki hemzemin geçitte İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Çelen'e çarptı.
Yaralanan Çelen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çelen, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Yolcu Treni Yaşlı Adama Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?