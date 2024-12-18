Yolcuyu İndirmeyen Minibüs Şoförüne Ceza

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Sarıyer'de ücret ödemediklerini iddia ettiği yolculara tepki göstererek, araçtan inmelerine izin vermeyen minibüs şoförüne, 7 bin 680 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak'ta seyir halindeki bir minibüsün şoförünün, ücret ödemedikleri iddiasıyla bazı yolculara tepki gösterdiği ve araçtan inmelerine izin vermediği anlara dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen minibüs şoförü E.T. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 680 lira ceza verildi.