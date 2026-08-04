Yolda Çalışmalar, Trafiği Etkiliyor - Son Dakika
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Yolda Çalışmalar, Trafiği Etkiliyor

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Kara yollarındaki onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, hız sınırlamasına dikkat.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Çamlıdere Kavşağı Kesimi 7-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometreleri Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 21-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 21-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. ile Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları, Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. ve Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometrelerindeki sathi kaplama onarım ve çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde Kaşüstü Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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