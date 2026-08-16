Yolda Çalışmalar, Trafikte Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı-Doğu İzmit Kavşağı, Alikahya mevkisinde menfez çalışmaları esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik akışı Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönlü ve servis yollarından devam ediyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya yolunun 7-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sürdürülüyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Yalova-1. Bölge Hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 51-52. kilometreleri ile aynı yolun 0-6. kilometrelerinde sol şeritte yapılacak BSK yenileme çalışmaları nedeniyle yolun sol şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-4. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü devam ediyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53-57. kilometrelerinde yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Şiran-Kelkit yolunun 36-47. kilometrelerindeki üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle, trafik akışı, yolun kısa sürelerle ulaşıma kapatılması suretiyle tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.