Yolda Çalışmalar, Trafikte Dikkat!
Çeşitli yolların yapım ve onarımında trafik kontrollü sağlanacak, işaretlere uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Anadolu Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı-Doğu İzmit Kavşağı, Alikahya mevkisinde menfez çalışmaları esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik akışı Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönlü ve servis yollarından devam ediyor.
Afyonkarahisar il sınırı-Konya yolunun 7-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sürdürülüyor.
Vezirköprü-Havza yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-Yalova-1. Bölge Hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 51-52. kilometreleri ile aynı yolun 0-6. kilometrelerinde sol şeritte yapılacak BSK yenileme çalışmaları nedeniyle yolun sol şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 0-4. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü devam ediyor.
Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53-57. kilometrelerinde yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Giresun-Gümüşhane il sınırı-Şiran-Kelkit yolunun 36-47. kilometrelerindeki üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle, trafik akışı, yolun kısa sürelerle ulaşıma kapatılması suretiyle tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
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