Yolda Gördüğü Tilkiyi Eliyle Besledi

Yol kenarında gördüğü tilkiyi eliyle besledi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yolda gördüğü tilkiyi eliyle besleyen hayvan sever takdir topladı.
İspir'den Erzurum'a gelirken yol kenarında gördüğü tilkiyi aracından inerek elleriyle besleyen hayvan sever Murat Karavaizoğlu'nun bu hareketi yürekleri ısıttı.
Arkadaşlarının cep telefonu ile görüntülediği hayvansever Murat Karavaizoğlu tilkiyle olan diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Ekmek ile tilkiyi bir süre besleyen hayvansever daha sonar bölgeden ayrıldı.
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