Yolda Koşan Ayılar - Son Dakika
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Doğanyurt'ta bir sürücü, yolda koşan 2 ayıyı cep telefonuyla kaydetti.

23.12.2024 11:18
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnebolu ilçesinden Doğanyurt ilçesine aracıyla ilerleyen sürücü, Erkekarpa köyü yakınlarında 2 ayının koştuğunu fark etti. O sırada araçta buluna AA muhabiri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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