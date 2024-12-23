Yolda Koşan Ayılar

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İnebolu ilçesinden Doğanyurt ilçesine aracıyla ilerleyen sürücü, Erkekarpa köyü yakınlarında 2 ayının koştuğunu fark etti. O sırada araçta buluna AA muhabiri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
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