Niğde'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ü.D'nin (60) kullandığı 51 DV 989 plakalı kamyon, Niğde- Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Özmen'e (59) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Yolda Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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