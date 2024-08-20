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Yoldan geçenlerin sürekli çiçek istemesi canından bezdirdi

Yoldan geçen herkes çiçek isteyince çareyi "Satılık çiçek yoktur" yazısı asmakta buldu

RİZE - Rize'de bir sanat atölyesinde eğitmenlik yapan 48 yaşındaki Şaduman Öz, atölyenin penceresinde gözü gibi baktığı çiçekleri yoldan geçen herkesin istemesi üzerine cama "Satılık çiçek yoktur" yazısı astı.

Müftü Mahallesinde bulunan bir sanat atölyesinin sahibi olan Şaduman Öz, iş yerini süsleyen çiçeklere gözü gibi bakıyor. Öz, çiçeklerini atölyesinin dışında ve perceresinin önünde sergilerken, yoldan geçenler de sürekli kendisinden çiçeklerden istemesi nedeniyle bunalınca ilginç bir çözüm buldu.

İş yerinin önünden geçenlerin çiçeklerin fiyatını sorması, sürekli çiçek istemesi hatta bazılarının "Kocamın mezarına gidiyorum çiçek verir misin?" diyerek çiçek almaya çalıştığını kaydeden Öz, çareyi atölyesinin dışında her bir köşeye "Satılık çiçek yoktur" yazmakta buldu.

Yoldan geçen herkesin çiçek istemesi üzerine bu yazıyı astıklarını belirten Şaduman Öz, "Atölye tam yol üstü olduğu için hep problem yaşıyorum. Çiçeklerimle dekorasyon yaptım. Burada çok çiçeklerim vardı. Giden gelen abla çiçek verir misin, çiçekler ne kadar diye soruyorlardır. En son bir gün elamanım aradı beni kadınlar arık kocamın mezarına gidiyorum çiçek alabilir miyim diyorlar. Bizde artık dayanamadık. Bunu yazmama rağmen hala benden çiçek istiyorlar. Saksıları ben dekore ediyorum. Eskiden çok sevmezdim. Yaşlanınca mı diyeyim artık sevmeye başladım. Onları arttırıyorum, bakıyorum. İsteyene veriyorum ama çok ısrarcı olunca çiçeklerime kıyamıyorum. Dediğim gibi bunları çok seviyorum. Çiçekler hele açınca bir o kadar daha mutlu oluyorum. Bazen beni üzüyor. Vicdanen de üzülüyorum. Onlar benim çiçeklerim onları ben veremem. Satmayı şu an düşünmüyorum. Biraz espri olsun dedim. Hatta bazen 'Abla çiçekler satılık değil ama ben gene de sorayım' falan diyorlar" ifadelerini kullandı.