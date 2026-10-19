Yolsuzluk operasyonu sonrası Esenyurt kayyımı Can Aksoy görevden alındı

Yolsuzluk operasyonu sonrası Esenyurt kayyımı Can Aksoy görevden alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Esenyurt Belediyesi'ne Ahmet Özer'in yerine kayyım olarak atanan Vali Yardımcısı Can Aksoy, ilçedeki 'yolsuzluk' operasyonunun ardından görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Aksoy'un belediyedeki kayyım görevi sona erdirildi.
(ANKARA) - Esenyurt Belediyesi'nde Ahmet Özer'in yerine kayyım olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt'taki "yolsuzluk" operasyonunun ardından görevinden alındı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kayyım olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Can Aksoy, "yolsuzluk" operasyonunun ardından Esenyurt Belediyesi'ndeki görevinden alındı.
Kaynak: ANKA
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