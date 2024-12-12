Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdükten sonra polise ihbarda bulunan zanlı tutuklandı.
Kaşüstü Mahallesi'nde dün bir rezidansın 6. katındaki dairede Ertuğrul Bakkaloğlu'nu (32) tabancayla öldürdükten sonra polise ihbarda bulunan Bilal S'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Bilal S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Yomra'da Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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