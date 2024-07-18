Yönetmen Belkıs Bayrak'ın filmi Gülizar, San Sebastian Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Son Dakika
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Yönetmen Belkıs Bayrak'ın filmi Gülizar, San Sebastian Film Festivali'nde prömiyer yapacak

Belkıs Bayrak'ın yönettiği ve Ecem Uzun'un başrolünde yer aldığı Gülizar filmi, 72. San Sebastian Film Festivali'nde Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Yapım, festivalin New Directors Bölümü'nde yarışacak. Türkiye-Kosova ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er ile Murat Yaşar Bayrak üstlenirken, oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Serdar Bordanacı, Hülya Aydın, Şehsuvar Aktaş, Hazel Torlak ve Aslı İçözü yer alıyor. Film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik bir yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor.

18.07.2024 13:59
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Yönetmen Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Başrolünde Ecem Uzun'un yer aldığı yapım, 20-28 Eylül'de düzenlenecek festivalin New Directors Bölümü'nde yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye-Kosova ortak yapımı filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er ile Murat Yaşar Bayrak, ortak yapımcılığını ise Valmira Hyseni üstleniyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Serdar Bordanacı, Hülya Aydın, Şehsuvar Aktaş, Hazel Torlak ve Aslı İçözü yer alıyor.

Film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yönetmen Belkıs Bayrak'ın filmi Gülizar, San Sebastian Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yönetmen Belkıs Bayrak'ın filmi Gülizar, San Sebastian Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Son Dakika
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