Yoon, Azil Davasında Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
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Yoon, Azil Davasında Suçlamaları Reddetti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, azil davasında suçlamaları reddederek anayasa değişikliği sinyali verdi.

26.02.2025 19:45
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- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, azil davasının son duruşmasında hakim karşısına çıktı

Suçlamaları reddetti, yeni anayasa sinyali verdi

SEUL - İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi'nde görülen azil davasının son duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Göreve dönmesi halinde anayasa değişikliği yapmak için çalışacağını belirten Yoon, "Toplumumuzdaki değişimlere uygun bir anayasa ve siyasi yapı oluşturmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili davanın son duruşmasını gerçekleştirdi. Davada müşteki olarak yer alan Ulusal Meclis'i ve Yoon'u temsil eden avukatların hazır bulunduğu duruşmada, mevcut deliller ve yapılan savunmalar gözden geçirildi. Ulusal Meclis'i temsil eden avukatlardan Song Doo-hwan, Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin bir ayaklanma girişimi olduğunu belirterek, eylemin anayasayı ihlal ettiğini vurguladı. "Ortaya konan deliller, Yoon'un bir ayaklanma girişimiyle anayasayı ve yasaları ihlal ettiğini açıkça ortaya koymuştur" diyen Song, Yoon'un görevden azline yönelik Ulusal Meclis kararının Anayasa Mahkemesi tarafından onanmasını talep etti. Yoon'un avukatlarından Lee Dong-chan ise, müvekkillerinin muhalefetin yasama faaliyetlerini engellemesi nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini savunarak, "Muhalefetin sebep olduğu bu durumun ulusal bir acil durum olmadığını söyleyemeyiz" dedi. Lee, Ulusal Meclis tarafından alınan azil kararının Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmasını istedi.

Yoon: "İşimi yapamamak beni üzüyor"

Duruşmaya geç katılan Yoon ise, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek ülkenin içinde bulunduğu kriz nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini savundu. Sıkıyönetim yoluyla muhalefetin "devlet karşıtı eylemleri" konusunda halkı bilgilendirmeye çalıştığını iddia eden Yoon, azil süreci hakkında ise "Öncelikle insanlara karşı üzgün ve minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Minnettar olsam da, insanların bana tanıdığı sürede işimi yapamamak beni üzüyor" dedi. Görevine geri dönmesi durumunda anayasa değişikliği için çalışacağını belirten Yoon, "Halkın iradesi doğrultusunda hızla bir anayasa değişikliği yapmak için çaba harcayacağım. Toplumumuzdaki değişimlere uygun bir anayasa ve siyasi yapı oluşturmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. "Anayasa değişikliği ve siyasi reform doğru bir şekilde yapılırsa, bölünmüş ve parçalanmış olan toplumun bu süreçte birleşeceğine inanıyorum" diyen Yoon, iç meselelerde yetkiyi başbakana devretmeyi ve dış ilişkilere odaklanmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim siyasi krize neden olmuştu

3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Yoon hakkında Ulusal Meclis azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon, 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülmüştü. Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı "yasadışı" olarak niteleyerek polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi arasında yaşanacak olası bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla işbirliği yaptığını açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi'nin, gözaltı merkezinde tutulan Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı mart ayında vereceği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Güney Kore, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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