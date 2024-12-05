Yoon Suk Yeol'a İstifa Çağrısı - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'a İstifa Çağrısı

Güney Kore'de Yoon'un sıkıyönetim sonrası istifası için gösteriler devam ediyor.

05.12.2024 19:46
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un istifasını talep eden sivil toplum kuruluşu üyeleri, gösterilerini ikinci gününde de sürdürdü.

Yonhap'ın haberine göre, göstericiler, sıkıyönetim ilan edip ardından bunu kaldıran Yoon'un istifası talebiyle bugün erken saatlerde kent merkezlerinde toplandı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce sivil toplum kuruluşu üyesi, Yoon'un istifası için gösteri yaptı.

Göstericiler, "Vatan haini suçlu Yoon Suk Yeol ve suç ortakları derhal tutuklansın" yazılı pankartlar taşıyarak yürüdü.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoon istifa edinceye kadar süresiz grev kararı almıştı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Katılımcı Demokrasi için Halkın Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşu üyeleri, dün başkent Seul'deki Gwanghwamun Meydanı'nda bir araya gelerek Yoon'un azledilmesini istemişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylama sonrası geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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