Yoon Suk Yeol Gözaltında: Sorgusu Devam Ediyor

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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'ün sorgusuna devam edileceği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon'un sorgusunun öğleden sonra yapılacağını belirtti.

Sabah saatlerinde başlaması planlanan sorgu, Yoon'un sağlık sebeplerini gerekçe göstermesi üzerine öğleden sonraya ertelendi.

Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, müvekkilinin daha fazla sorgulanmak istemediğini belirterek, "Devlet Başkanı Yoon, kendini iyi hissetmiyor, dün pozisyonu tam olarak açıkladı, dolayısıyla artık sorgulanacak bir şey yok." dedi.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturuluyor.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulandı

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama için mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.