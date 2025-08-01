Yoon Suk Yeol İfadesini Reddetmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol İfadesini Reddetmeye Devam Ediyor

01.08.2025 14:28
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Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, zorla sorgulanmasına rağmen hapiste ifade vermiyor.

Güney Kore'nin hapishanedeki eski Başkanı Yoon Suk Yeol, soruşturmayı yürüten yetkililere ifade vermeyi reddetmeyi sürdürüyor.

Hakkında sıkıyönetim soruşturması yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, özel yetkili savcı Min Joong-ki'nin ekibinin "zorla getirme" kararına rağmen sorgulanmayı reddetmeyi sürdürüyor.

Min'in yardımcısı Oh Jeong-hee, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, savcılık ekibinin dünkü kararı uygulamak için bugün Yoon'un bulunduğu hapishaneye gittiğini belirtti.

Oh, Yoon'un, sorguya gitmemek için hapishane üniformasını çıkarıp yere yatarak direndiğini anlattı.

Ekibin güvenlik endişeleri nedeniyle Yoon ile fiziksel bir temas kurmadığını belirten Oh, bir dahaki sefere mahkeme kararını uygulayacaklarını aktardı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, bu hafta 2 kez çağrıldığı mahkeme sorgusuna katılmayan Yoon'un zorla sorguya getirilebilmesi için dün karar çıkarmıştı.

3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimin ardından görevden alınan ve ocakta tutuklanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Yoon, 10 Temmuz'dan bu yana Seul Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol İfadesini Reddetmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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