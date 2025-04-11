Yoon Suk Yeol Resmi Konutundan Ayrıldı

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un, resmi konutundan ayrıldığı bildirildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, resmi konutundan ayrılan Yoon, başkentin güneyindeki Acrovista kompleksindeki özel konutuna taşındı.

Taşınma sırasında yanında eşi Kim Keon Hee ile 10'dan fazla evcil hayvanı bulunan Yoon, yazılı açıklamasında, "Resmi ikametgahtan ayrılıyorum. Her şey için gerçekten minnettarım." ifadesini kullandı.

Halka hizmet vurgusu yapan Yoon, "Şimdi sıradan bir vatandaş olarak hayata döneceğim ve ulusumuza ve halkımıza hizmet etmek için yeni bir yol arayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke basınına göre Yoon'un destekçileri ile karşıtları, özel konut yakınında toplanarak mitingler düzenledi.

Ana muhalefet aday Lee'den "paradigma değişimi" sözü

Öte yandan dün devlet başkanlığına adaylığını açıklayan ana muhalefetteki Demokrat Partinin eski lideri Lee Jae-myung manifesto yayımladı.

Güney Kore'yi "küresel sahnede ilk hareket eden ülke yapma" sözü veren Lee, "Ulusal krizi aşmalı ve geçim kaynaklarını yeniden tesis etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin "durmuş ekonomisini" canlandırmak istediğini dile getiren Lee, diğer ülkeleri "kopyalamak yerine liderlik üstlenmeye doğru bir paradigma değişimi" çağrısı yaptı.

Lee'nin siyasi geçmişi

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk Yeol oyların yüzde 48,5'ini ve Lee ise yüzde 47,8'ini elde etmişti.

Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise Demokratik Parti yüzde 51,5'lik oyla ilk sırada yer almıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.