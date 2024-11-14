Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX Manavgat'ta Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX Manavgat'ta Ziyaret Edildi

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX Manavgat\'ta Ziyaret Edildi

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Başkan Kara, etkinliğin yöresel üretim ve el sanatları konusunda farkındalık yaratacağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

14.11.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i ziyaret etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 13-23 Kasım günleri arasında Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen, YÖREX Fuarı'nı ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle tüketicileri bir araya getiren fuarda Başkan Kara, yöresel ürünler, el sanatları ve doğal gıdalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kara, çeşitli stantları ziyaret ederek, her bölgeden gelen üreticilerle sohbet etti. Fuarda Manavgat'ın geleneksel ürünleri ile birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait baharatlar, gıda ürünleri, dokuma el sanatları ve doğal kozmetik ürünleri sergileniyor.

"Bu tür etkinliklerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Başkan Kara etkinlikte yaptığı açıklamada, "YÖREX Fuarı, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve yöresel ürünlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon. Manavgat Belediyesi olarak, bu tür etkinliklerin yöresel üretim ve el sanatları alanında farkındalık yaratacağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Fuar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait birçok ürünü bir arada görme fırsatı sundu. Adana'nın kebapları, Erzurum'un kadayıf dolması, Gaziantep'in baklavaları, Trabzon'un hamsisi, Erzincan'ın tulum peyniri ve Kayseri'nin pastırması gibi pek çok yerel ürün, stantlarda sergileniyor. Ayrıca, el örgüsü tekstil ve zanaat ürünleri de Manavgatlı vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Kültür Sanat, Manavgat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX Manavgat'ta Ziyaret Edildi - Son Dakika

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