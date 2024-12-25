Yörük Çalıştayı 2025\'te \'Yörük Kültüründe Kadın\' Temasıyla Yapılacak

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, "Yörük Kültüründe kadın" temasıyla gerçekleştirilecek. Çalıştay, 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört bir yanından bu kültürü yaşatmak için kurulan dernekleri, vakıfları ve federasyonları buluşturduğu Yörük Çalıştayı'nın 7'ncisini 18-19 Ocak'ta toplayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal çalıştayın 2 gün süreceğini ve Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Belediye olarak 2016 yılından itibaren düzenlenen çalıştay ve sempozyumlarla Yörük kültürünü tüm yönleriyle ele almaya, yayımladıkları kitaplarla bir külliyat oluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, müzik ve yemek kültürünün ardından çalıştayda bu yıl 'kadın' konusunu ele alacaklarını dile getirdi. Uysal, çalıştayın Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) destekleriyle düzenleneceğini kaydetti.