Yörük Türkmen Festivali Coşkusu Antalya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Yörük Türkmen Festivali Coşkusu Antalya'da Devam Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlarla buluştu. Sanatçılar Ayça Akkın, Uğur Önür ve Azerin'in konserleriyle dolu dolu geçen festival, 20 ülkeden 858 misafiri ağırladı.

15.09.2024 09:48  Güncelleme: 11:53
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin ikinci gününde de alanda vatandaşlarla buluştu, çadırları ziyaret etti. Festival akşamında ise sanatçılar, Azerin, Uğur Önür ve Ayça Akkın konserleri ile vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere Yörük vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne katılan Türki Cumhuriyeti devletlerinin çadırlarını ziyaret ederek, yabancı konukların yöresel oyunlarına eşlik etti. Başkan Böcek'e Türki Cumhuriyeti'nden gelen konuklar yöresel kıyafetlerini hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Yörük Türkmen Festivali'nde Anadolu çoban köpeğinin 3 aylık yavrusunu hediye edildi. Yavru çoban köpeğine 'Toros' ismi verildi.

"Gelecek yıllarda da daha da büyüyerek devam edecek"

Muhittin Böcek, daha sonra alanda çadır kuran misafir belediyeleri de tek tek ziyaret ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek'e belediyelerin yöresel ürünleri hediye edildi. Böcek, festivale katılan belediyeler ile tek tek fotoğraf çektirdi. Böcek, "Festivalimin ikinci günü çok güzel geçiyor. 20 ülkeden 858 misafirimizi ağırlıyoruz. 35 belediyemiz katıldı. Yörük kültürünü genelecek nesillere aktarmak adına yaptığımız bu etkinlik çok keyifli. Halkımızın ilgisinden memnunuz. Gelecek yıllarda da daha da büyüyerek devam edecek. Festivale katılan katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde Yörük Türkmen kültürünün ayrılmaz parçası olan müzik ve danslar da unutulmadı. Alanda kurulan sahnede yerel sanatçıların yanı sıra yurt dışından gelen grupların da konser ve dans gösterileri ilgiyle izlendi. Festival akşamında ünlü sanatçılar Ayça Akkın, Uğur Önür ve Azerin konseri gerçekleştirildi.

Ayça Akkın sahne aldı

Sahneye ilk olarak Ayça Akkın çıktı. Antalya'nın Honamlı Yörüklerinden olduğunu söyleyen Akkın, "Memleketim Antalya'da ilk kez konser veriyorum. Obadaşlarım, Yörük kardeşlerim ve sizlerle olmaktan büyük mutluluk duydum. Festivali düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayça Akkın söylediği hareketli türkülerle dinleyenleri coşturdu.

Ayça Akkın'dan sonra ise sahneye Türkiye'nin kabak kemane sanatçılarından Uğur Önür çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı Teke yöresinden ezgileri büyük bir coşkuyla seslendirdi. Burdurlu sanatçı Yörük kültürünün tüm renklerinin yer aldığı festivalde sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Azerin'den unutulmaz konser

Gecede son olarak sahne alan Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin, yoğun alkışlar arasında muhteşem bir konser verdi. "Bakıp Türk'ün Bayrağı'na" türküsüyle milyonların tanıdığı ve sevdiği Azerin, Yörük vatandaşlarla buluştu. Azeri sanatçı Azerin, iki dost ülke Azerbaycan ve Türkiye'nin gönüllere taht kurmuş türküleriyle coşkulu anlar yaşattı. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yapan sanatçı Azerin, yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yörük Türkmen Festivali Coşkusu Antalya'da Devam Ediyor - Son Dakika

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