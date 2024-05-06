Yörüklerin Hayatını Anlatan Türk Filmi 'Turna Misali' New York'ta Ödüllendirildi - Son Dakika
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Yörüklerin Hayatını Anlatan Türk Filmi 'Turna Misali' New York'ta Ödüllendirildi

Yörüklerin Hayatını Anlatan Türk Filmi \'Turna Misali\' New York\'ta Ödüllendirildi

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen New York Uluslararası Film Yapımcıları Festivali'nde (IFFNY) yarışmaya katılan Türk filmi 'Turna Misali', 'En İyi Uzun Metrajlı Film' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' dallarında iki ödül kazandı. Yönetmen İffet Eren Danışman Boz, filmiyle göçerlerin geleneksel ve modern hayat arasındaki sıkışmalarını konu alarak herkesin kendi gibi olma hakkını savunduklarını belirtti. Film, dünya prömiyerini 34. Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirdikten sonra birçok uluslararası festivalden ödülle dönmüştü.

06.05.2024 19:01
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NEW ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen New York Uluslararası Film Yapımcıları Festivali'nde (IFFNY) yarışmaya katılan, Yörüklerin hayatını anlatan Türk filmi "Turna Misali" iki ayrı ödüle layık görüldü.

Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un, yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz'un üstlendiği Turna Misali, New York'ta, bu yıl 13. kez düzenlenen IFFNY festivalinde, "En İyi Uzun Metrajlı Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" dallarında iki ödül birden aldı.

Sarıkeçili Yörüklerinden Aksak ailesinin göç etmekle yerleşik hayata geçmek arasındaki fikir ayrılığı etrafında şekillenen hikayesinin konu edildiği Turna Misali, aynı zamanda, üç gün boyunca süren festivalin açılış filmi olarak seçildi.

Gelenek ve modern yaşam arasına sıkışmış Yörüklerin hikayesini anlatan filmin New York'taki gösteriminde, festival tutkunları dışında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Muavin Başkonsolos Tugay Şen de hazır bulundu.

Yönetmen Boz, AA muhabirine, "Film sektörüne öncü olan bir ülkede 2 önemli ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Tıpkı Kızılderililer, Masai Yerlileri gibi ülkemizde halen yaşamakta olan göçerlerin geleneksel ve modern hayat arasındaki sıkışmalarını konu alan filmimiz herkesin kendi gibi olma, kendi gibi yaşama hakkını savunuyor." ifadelerini kullandı.

Boz, ayrıca, Türk sinemasını ve Türk kültürünü "Amerika'ya tanıtmış olmaktan dolayı çok gururlu" olduklarını belirtti.

Yapımına 2021'de başlanan ve Kovid-19 salgını nedeniyle çok zor şartlarda ve kısıtlı bir bütçeyle çekilebilen Türk filmi, dünya prömiyerini 34. Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirdikten sonra yerli ve yabancı birçok festivalden ödülle dönmüştü.

Turna Misali daha önce, Nartugan Film Festivali'nde "En İyi Film" (2023), Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali "Jüri Özel Ödülü" (2023) ve Anchorage Uluslararası Film Festivali "Mother of Cultural Exchange" (2022) gibi 10'a yakın ödül kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yörüklerin Hayatını Anlatan Türk Filmi 'Turna Misali' New York'ta Ödüllendirildi - Son Dakika

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