Yotova'dan Seçim Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, vatandaşları 19 Nisan'daki erken seçimlerde oy kullanmaya davet etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde, vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yotova, seçim sürecindeki siyasi tartışmaların sona ermesinin ardından ülkede acil sorunlara odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, Bulgaristan'ın bir an önce güçlü bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Yotova, vatandaşların yolsuzluktan arındırılmış, adalet sağlayan ve geleceğe yön veren bir devlet talep ettiğini belirterek, "Birkaç ay önce binlerce vatandaşımız sokaklara ve meydanlara çıkarak yolsuzluktan arındırılmış bir devlet talep etti. Protestolar, hiçbir iktidarın vatandaştan daha güçlü olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Son beş yılda sekizinci kez seçim yapılacağını hatırlatan Yotova, bazı siyasi aktörlerin seçimlerin gereksiz olduğu yönündeki söylemlerine rağmen vatandaşların yaşam koşulları ve ülkenin geleceği için oy kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Yotova, vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulunarak, seçimlerin Bulgaristan'ın geleceğini belirleyecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:06:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.