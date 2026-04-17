YouTube'da Şiddet İçerikli Hesaba Erişim Engeli - Son Dakika
YouTube'da Şiddet İçerikli Hesaba Erişim Engeli

17.04.2026 17:58
Okul çağındaki çocukları şiddete teşvik eden 'Minecraft Parodileri' hesabına erişim engeli getirildi.

Okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik ettiği ve şiddete yönlendirici paylaşımlar yaptığı belirlenen YouTube'daki "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YouTube'da Şiddet İçerikli Hesaba Erişim Engeli - Son Dakika

SON DAKİKA: YouTube'da Şiddet İçerikli Hesaba Erişim Engeli - Son Dakika
