YouTuber Arif Kocabıyık, tır dorsesine gizlenip Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de yakalandı ve tutuklandı
Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması nedeniyle hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını ihlal ederek bir tırın dorsesinin altına gizlenip Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Kocabıyık ve tır şoförü gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi. Antalya 35.
(ANKARA) - Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini ihlal ederek yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Kocabıyık, bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında yakalanmıştı. Kocabıyık ile tır şoförü M. A. gözaltına alınmıştı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verdi. Kocabıyık, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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