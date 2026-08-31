YouTuber Sınırı Gizlice Geçmeye Çalışırken Yakalandı - Son Dakika
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YouTuber Sınırı Gizlice Geçmeye Çalışırken Yakalandı

YouTuber Sınırı Gizlice Geçmeye Çalışırken Yakalandı
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Yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule'de tır dorsesinde gizlenerek yakalandı.

(EDİRNE) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a geçmeye çalışırken tır dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalandı. Kocabıyık ile tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirme notuna göre, bugün saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda arama ve kontroller yapıldı.

Kontrollerde aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın bilgi notunda, Kocabıyık'ın Bulgaristan'a çıkmak amacıyla tır dorsesinin altına gizlenerek sınırı geçmeye çalıştığının belirlendiği ifade edildi.

Olayın ardından Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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