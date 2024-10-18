Yozgat'a 48 Yeni Araç Hizmete Alındı - Son Dakika
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Yozgat'a 48 Yeni Araç Hizmete Alındı

Yozgat\'a 48 Yeni Araç Hizmete Alındı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve jandarmaya tahsis edilen 48 araç düzenlenen törenle hizmete girdi.

18.10.2024 16:49
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Yozgat Emniyet Müdürlüğüne ve jandarmaya tahsis edilen 48 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte her gün yeni bir güzelliğe, yeni bir hizmete imza attıklarını söyledi.

Yozgat'ta 47'si emniyet biri jandarma olmak üzere 48 aracın kentin huzuru için görev alacağını belirten Özkan, "Türkiye Yüzyılı hedefine doğru durmadan koşacağız. Allah hepimize kolaylık versin. Araçlarımız hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da araçların kente ve güvenlik güçlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer de kentin mevcut huzur ortamının devamının sağlanması, vatandaşın can ve mal güvenliğini temini için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat görev yaptıklarını aktardı.

Başta uyuşturucu, terör, yasa dışı göç ve asayiş olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Tecimer, "Bu amaç doğrultusunda müdürlüğümüzün merkez ve ilçelerimizde görev yapan 266 araçlık filosunun sıfır kilometre yüksek donanımlı 47 araç ile yenilenmesini ve güçlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı kerim okundu, kurban kesildi ve dua edildi.

Daha sonra protokol tarafından araçların anahtarları görevli personele teslim edildi.

Törene, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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