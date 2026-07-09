Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Gelişmeler - Son Dakika
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Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Gelişmeler

Yozgat Bozok Üniversitesi\'nden Gelişmeler
09.07.2026 14:13
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Rektör Yaşar, üniversitenin eğitim ve araştırma alanındaki ilerlemelerini basınla paylaştı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi.

Yaşar, Bozok Bilim İletişimi Ofisi'nde düzenlenen toplantıda üniversitenin eğitim, sağlık, araştırma ve yatırım çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana üniversiteyi eğitim öğretimin yanı sıra bilimsel üretim, sağlık hizmetleri, araştırma altyapısı, uluslararasılaşma ve şehirle bütünleşen projelerle daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini belirten Yaşar, bu alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Üniversitenin son dönemde ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiğini belirten Yaşar, kalite odaklı yönetim anlayışıyla eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararası iş birliklerinde sürdürülebilir gelişimi esas aldıklarını vurguladı.

Kampüste spor tesisleri, eğitim alanları ile çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yaşar, yeni akademik birimler, araştırma merkezleri, laboratuvar altyapısı, dijital dönüşüm ve uluslararası projelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yükseköğretimde önem kazandığını ifade eden Yaşar, öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetiştirilmesine yönelik eğitimleri yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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