Yozgat Giliği: Geleneksel Bir Lezzet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Giliği: Geleneksel Bir Lezzet

07.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın ünlü giliği, özel günlerin vazgeçilmezi; hazırlama tarife ve lezzetiyle tanıtıldı.

Yozgat mutfağının özgün lezzetlerinden gilik, yörede sofraların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Yozgat giliğinin yapımı anlatıldı.

Yörede özellikle düğün yemeklerinde ve özel günlerde tercih edilen gilik, bulgur, isteğe bağlı tavuk veya kırmızı et kıyması, baharatlar ve ince kıyılmış soğanın 15 dakika yoğurulduktan sonra şekil verilmesiyle hazırlanıyor.

Karışımdan küçük parçalar halinde yapılan köfteler, genellikle tavada kızartılarak ya da haşlanarak servis ediliyor.

Yozgatlıların kuşaktan kuşağa aktardığı bu geleneksel yemek, birlik ve paylaşımın simgesi olarak sofralarda yer alıyor.

Yemeğin yapımını AA muhabirine anlatan aşçı Vahip Aksoy, giliğin Yozgat'ta özel günlerde yapılan lezzetli bir köfte türü olduğunu söyledi.

Reyhanın aromasının giliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Aksoy, giliği gurbetçi misafirlerin çok sevdiğini ve istediğini kaydetti.

Yozgat giliği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (8 kişilik)

• 1 kilogram ince bulgur

• 500 gram tavuk kıyması (kasapta çekilmiş)

• 1 kuru soğan

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı reyhan

• Ilık su (Yoğurma sırasında kullanılacak)

Yapılışı

1. Geniş bir tepsiye önce ince bulgur konulur.

2. Üzerine tavuk kıyması eklenir.

3. Ardından baharatlar ve reyhan ilave edilir.

4. Daha sonra soğan ince şekilde rendelenir.

5. Malzemeler en az 15 dakika iyice yoğurulur, yoğurma sırasında ara ara ılık su eklenir.

6. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra karışım 5 dakika dinlendirilir.

7. Karışım özleşince küçük parçalar koparılıp eller ıslatılarak yuvarlanarak şekil verilir.

8. Hazırlanan gilikler önceden ısıtılmış tavaya dizilir.

9. Yağsız ve kuru şekilde, tavada iki yüzü de kızarıncaya kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

10. Çayla beraber servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Giliği: Geleneksel Bir Lezzet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
CNN muhabiri Tahran’da gördükleri karşısında şaştı kaldı CNN muhabiri Tahran'da gördükleri karşısında şaştı kaldı
Messi’nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt ''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
Resmi açıklama geldi İşte Süper Lig’de yeni sezon başlangıç tarihi Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi

11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
10:06
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:33:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Yozgat Giliği: Geleneksel Bir Lezzet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.