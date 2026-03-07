Yozgat Giliği: Geleneksel Bir Lezzet

Yozgat mutfağının özgün lezzetlerinden gilik, yörede sofraların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Yozgat giliğinin yapımı anlatıldı.

Yörede özellikle düğün yemeklerinde ve özel günlerde tercih edilen gilik, bulgur, isteğe bağlı tavuk veya kırmızı et kıyması, baharatlar ve ince kıyılmış soğanın 15 dakika yoğurulduktan sonra şekil verilmesiyle hazırlanıyor.

Karışımdan küçük parçalar halinde yapılan köfteler, genellikle tavada kızartılarak ya da haşlanarak servis ediliyor.

Yozgatlıların kuşaktan kuşağa aktardığı bu geleneksel yemek, birlik ve paylaşımın simgesi olarak sofralarda yer alıyor.

Yemeğin yapımını AA muhabirine anlatan aşçı Vahip Aksoy, giliğin Yozgat'ta özel günlerde yapılan lezzetli bir köfte türü olduğunu söyledi.

Reyhanın aromasının giliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Aksoy, giliği gurbetçi misafirlerin çok sevdiğini ve istediğini kaydetti.

Yozgat giliği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (8 kişilik)

• 1 kilogram ince bulgur

• 500 gram tavuk kıyması (kasapta çekilmiş)

• 1 kuru soğan

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı reyhan

• Ilık su (Yoğurma sırasında kullanılacak)

Yapılışı

1. Geniş bir tepsiye önce ince bulgur konulur.

2. Üzerine tavuk kıyması eklenir.

3. Ardından baharatlar ve reyhan ilave edilir.

4. Daha sonra soğan ince şekilde rendelenir.

5. Malzemeler en az 15 dakika iyice yoğurulur, yoğurma sırasında ara ara ılık su eklenir.

6. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra karışım 5 dakika dinlendirilir.

7. Karışım özleşince küçük parçalar koparılıp eller ıslatılarak yuvarlanarak şekil verilir.

8. Hazırlanan gilikler önceden ısıtılmış tavaya dizilir.

9. Yağsız ve kuru şekilde, tavada iki yüzü de kızarıncaya kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

10. Çayla beraber servis edilir.