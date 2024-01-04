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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşları uyarıyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ile mücadele ve iş güvenliği konularında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, üniversite polisi uygulamasıyla yükseköğrenim öğrencileri de sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık ve güvenli internet konularında bilgilendirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşları uyarıyor
04.01.2024 - 13:42,
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık konularında vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski askerlik şubesinde düzenlenen toplantıda ve sanayi sitesindeki esnaf ziyaretinde, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ile mücadele, iş güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin boş yere meşgul edilmemesi konularında vatandaşı bilgilendirdi.

"Üniversite Polisi" uygulaması kapsamında da yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet, sosyal medya güvenliği, KADES konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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