Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde jandarma ekipleri, Menteşe köyündeki kadınlara KADES'i tanıttı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesine bağlı Menteşe köyünü ziyaret ederek kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, evleri tek tek gezip broşür dağıttı ve talep eden kadınların telefonlarına uygulamayı kurarak kullanımını anlattı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçeye bağlı Menteşe köyüne giden ekipler, evleri ziyaret ederek, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.
Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyip kullanımını anlattı.
Kaynak: AA
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