Yozgat'ın Kış Lezzeti: Arabaşı Çorbası - Son Dakika
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Yozgat'ın Kış Lezzeti: Arabaşı Çorbası

Yozgat'ın gözdesi arabaşı çorbası, kış aylarının vazgeçilmezi olarak yutularak tüketiliyor.

09.11.2024 10:58
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Yozgat'ta bir çorbadan daha fazlası: Arabaşı

-Diğer çorbalar gibi içilmeyip yutularak tüketilen bu çorba, lezzeti kadar tüketim biçimiyle de dikkat çekiyor

YOZGAT - Kış aylarının gelmesiyle birlikte Yozgat'ta sıklıkla tüketilen arabaşı çorbası sezonu başladı. Diğer çorbalar gibi içilmeyip yutularak tüketilen bu çorba, lezzeti kadar tüketim biçimiyle de dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Nermin Kaya, yaklaşık 5 yıldır aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yemek yapıyor. Arabaşı çorbası da iddialı olduğu yemekler arasında. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan arabaşı çorbasının püf noktalarını ve toplumdaki yönlerini anlatan Nermin Kaya, küçüklüğünde de annesinin bu çorbayı kazanlarla yaptığını ifade etti.

"Çorbayı yapan aileler kaz eti ve tavuk etiyle yapanlar olarak ikiye ayrılır"

Sorgun'da özellikle kış aylarında yıllardır bu lezzeti yiyen ve pişiren Nermin Kaya, çorbanın malzemelerinin de aile bütçesine göre şekillendiğini belirterek "Kaz, hindi ve ördek etiyle yapanlar geliri yüksek olanlardır. Daha düşük geliri olanlar da tavuk eti kullanırlar" dedi.

"Arabaşı tam bir şifa çorbasıdır"

Kaya çorbanın şifa deposu olduğunu ifade edip, "Özellikle kışın yapılan çorbamız tam bir şifa çorbasıdır. Hastalanınca evlerden hiç eksik edilmez. Mutfağımızda sürekli yaparız. Çok sevdiğimiz bir yemektir. Çorbanın yapımı için ideal zaman kasım ve nisan ayları arasıdır. Atalarımız bu çorbayı kışın tercih etmişler. Büyük tepsilerle yapılıp servis edildiğinden saklama alanı konusunda da kışın tüketilmesinin tercih edildiğini düşünüyorum. Servis edilirken de pul biber ve olmazsa olmazı limondur" dedi.

"Köy odalarında yapılan çorba ikramına herkes katılır, davet edilmeyenler ise küserdi"

Arabaşı çorbasının kültürel anlamdaki yerine vurgu yapan Nermin Kaya, çorbanın eskiden köy odalarında yapılarak ikram edildiğini söyleyip, "Kadınlar evde, erkekler ise köy odalarında çorba içerdi. Çorba davetleri eskiden olduğu gibi günümüzde de sosyalleşme aracıdır. Arabaşı çorbası evlerde kış boyu yapılır. Çorbayı yapan ev sahibi komşularını davet etmezse komşular küserdi. Filanca komşuya haber verildi bana verilmedi, şeklinde küsen komşular olurdu. Bu çorba kalabalık toplulukların ve akrabaların bir araya gelmesine vesile olan bir yemektir." dedi.

"Her ne kadar civar iller sahiplenmek istese de arabaşı çorbası Yozgat'ımızındır"

Kaya, "Arabaşı çorbasının yöresi konusunda her ne kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir gibi İç Anadolu Bölgesi şehirleri tarafından sahiplenilse de arabaşı çorbası Yozgat'ımızındır. Arabaşı çorbası eş, dost, akraba ile yenilen ve o şekilde tadı olan bir yemektir. Arabaşı yenmez, yutulur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Nermin Kaya, Gastronomi, Güncel, Yozgat, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ın Kış Lezzeti: Arabaşı Çorbası - Son Dakika

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