Yozgat itfaiyesinden kaza ve yangın tatbikatı, 55 personel görev aldı

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, trafik kazası ve araç yangını tatbikatı gerçekleştirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim programının son gününde, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde tatbikat yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazasına karışan araçta mahsur kalanların kurtarılması ve yangın çıkan midibüse müdahale canlandırıldı.

Tatbikata, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 55 personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli eğitmenler katıldı.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Ömer Duyar, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, üç gün süren program kapsamında personele yangın, trafik kazalarında kurtarma, ileri sürüş teknikleri, solunum testleri ve asansörde mahsur kalanların kurtarılması gibi birçok alanda eğitim verildiğini söyledi.

Personelin her an göreve hazır olması gerektiğini belirten Duyar, "İtfaiyeci, herkes kaçarken tehlikeye koşan kişidir. İtfaiye aynı savunma sanayisi gibidir. Nasıl ki ülkeler yıllarca savaşa girmez ama yarın savaş olacakmış gibi ülkesini savunmak için füze, uçak alır, sürekli tatbikatlar yapar ve çok ciddi paralar harcar. Bu da yangın savaşıdır. Bunun telafisi yoktur ve zamanla yarışılır. Onun için 7/24 hizmet veren personelin sürekli hazır olması lazım." diye konuştu.

Vatandaşlardan trafikte itfaiye araçlarının sirenini duyduklarında yol vermelerini isteyen Duyar, bu konuda zaman zaman zorluk yaşadıklarını ve sürücülerden daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.