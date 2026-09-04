Yozgat'ta 1500 polen tuzaklı kovan 100 arıcıya dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 1500 polen tuzaklı kovan 100 arıcıya dağıtıldı

Yozgat\'ta 1500 polen tuzaklı kovan 100 arıcıya dağıtıldı
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Yozgat'ta arıcılığı geliştirme projesi kapsamında, yüzde 50 hibe desteğiyle 100 arıcıya 1500 polen tuzaklı kovan dağıtıldı. Bal üretimini artırmayı hedefleyen projenin toplam maliyeti 4 milyon lirayı aşıyor.

Yozgat'ta "Yozgat İli Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 1500 polen tuzaklı arı kovanı, yüzde 50 hibe desteğiyle 100 arıcıya dağıtıldı.

İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Çalatlı köyü mevkisindeki Arı Yetiştiricileri Birliği bahçesinde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Yozgat'ta da yol almaya devam ettiklerini söyledi.

Daha önce damızlık manda ve koç dağıtımı ile üreticilere yönelik çeşitli desteklerin hayata geçirildiğini belirten Özkan, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere polen tuzaklı kovan desteği sağlandığını ifade etti.

Arıcılığa yönelik çalışmaların kovan desteğiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özkan, "Sadece kovan dağıtımıyla değil, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, İl Özel İdaremiz ve arkadaşlarımızın koordinasyonunda bal ormanları yaparak yahut mevcut bal ormanlarımızı iyileştirerek de ilimizde 550-600 tonlarda olan üretimimizi 1000'li tonlara taşımak üzere çalışıyoruz." dedi.

Özkan, projeye katkı sağlayan kurumlara ve üreticilere teşekkür etti.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk de projenin yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin toplam maliyetinin 4 milyon liranın üzerinde olduğunu aktaran Şentürk, yaklaşık 2 milyon liranın İl Özel İdaresi, kalan kısmının ise üreticiler tarafından karşılandığını kaydetti.

Şentürk, proje kapsamında Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 100 üreticiye 1500 polen tuzaklı kovan dağıtıldığını belirterek, "Yozgat tarım ve hayvancılıkta önemli bir yerde. Arıcılıkta da önemli bir yerde olsun istiyoruz. İlimizde üretilen bal miktarının artırılması amacıyla kovan sayısını ve üretimi artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Polen tuzaklı kovanların işlevi hakkında da bilgi veren Şentürk, arıların çiçeklerden topladığı ve bacaklarına yapışan polenlerin, kovan girişindeki mekanizma sayesinde ayrılarak haznede biriktirildiğini, böylece arıcıların balın yanı sıra polen de elde edebildiğini anlattı.

Törene AK Parti Yozgat Milletvekilleri Süleyman Şahan, Abdulkadir Akgül, Yozgat AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta 1500 polen tuzaklı kovan 100 arıcıya dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 1500 polen tuzaklı kovan 100 arıcıya dağıtıldı - Son Dakika
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