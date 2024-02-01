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Yozgat'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 araç sorgulandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 araç sorgulandı

Yozgat\'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 araç sorgulandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 15-31 Ocak tarihleri arasında 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 araç sorgulandı. Bu süreçte 4 bin 91 araca cezai işlem uygulanırken, 95 araç trafikten men edildi. Ayrıca, ocak ayının ikinci yarısında kent genelinde 288 olay meydana geldi ve 245 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kesici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçundan 36 şüpheliye, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan ise 4 şüpheliye işlem yapıldı. Ayrıca, 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. Firari 50 hükümlü ise yakalanarak cezaevine teslim edildi.

01.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:04
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Ocak'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 aracın sorgulandığı, 4 bin 91 araca cezai işlem uygulandığı, 95 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayının ikinci yarısında kent genelinde 288 olay meydana geldiği 245 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden 11'nin tutuklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şüpheliye uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. 5 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi."

Açıklamada, firari 50 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiği de aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 araç sorgulandı - Son Dakika
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