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Yozgat'ta 377 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 377 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir otomobilde 377 parça tarihi eser bulundu. Bir kişi gözaltına alındı ve eserler Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yozgat\'ta 377 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
15.12.2023 - 17:37,
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YOZGAT'ta jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde 377 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen A.S. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobili Yozgat- Sorgun kara yolunda durduran ekipler, araçta yapılan aramada, 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirdi. Şüpheli A.S., gözaltına alındı. Toplam 377 parça tarihi eser ise Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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