Yozgat'ta 700 öğrenci Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Yozgat'ta 700 öğrenci Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu

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Yozgat\'ta 700 öğrenci Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu
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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazzeli çocuklar için Nohutlu Tepe'de uçurtma etkinliği düzenledi. Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtmaları uçuran yaklaşık 700 öğrenci, Filistin'de yaşananlara dikkati çekti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenledi.

Nohutlu Tepe mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alan uçurtmaları uçurdu.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programın Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk ve kardeşliği yansıttığını söyledi.

Etkinliğin öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına uyum sağlamaları ve kaynaşmalarına da katkı sunduğunu dile getiren Özkan, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulunan Özkan, "Dünyada savaşlar olmasın, insanlar zulme uğramasın, dostluk, kardeşlik olsun. Filistin'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında görüyoruz ki maalesef acılar yaşanıyor. İnşallah uçurtmalar vurulmaz, hep gökyüzünde umut, hep gökyüzünde ümit olur." dedi.

Özkan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek veren Yozgat Belediyesine de teşekkür etti.

Etkinlikte rengarenk balonlar da gökyüzüne bırakıldı.

Programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, yaklaşık 700 ilk ve ortaokul öğrencisi, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüFilistinTürkiyeNohutluYozgatGüncelSon Dakika

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