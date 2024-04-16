Yozgat'ta 8 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 8 firari hükümlü yakalandı

Yozgat\'ta 8 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 firari, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar sonucunda, 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

16.04.2024 12:33
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Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Nisan'da firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Yozgat, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 8 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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