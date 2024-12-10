Yozgat\'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yerköy ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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