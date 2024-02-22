Yozgat'ta borç kavgası: 3 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta borç kavgası: 3 kişi tabancayla yaralandı

Yozgat\'ta borç kavgası: 3 kişi tabancayla yaralandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Ş.A isimli şahıs A.E. ve N.Ö'ye tabancayla ateş açtı. Ardından Hasbek köyünde B.K'ye de ateş eden şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

22.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği ileri sürülen A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.

Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı gerekçeyle B.K'ye de (43) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri şüpheliyi Akdağmadeni ilçesinde yakaladı.

Olayla kullandığı tabanca da ele geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sarıkaya, Jandarma, Yozgat, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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