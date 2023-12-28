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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen örgütsel materyal ve gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Yozgat\'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
28.12.2023 - 23:31,
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YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskında örgütsel materyal ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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