Yozgat\'ta DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskında örgütsel materyal ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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