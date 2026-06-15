Yozgat'ta Dolu Zararını İnceleyen Vali Özkan - Son Dakika
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Yozgat'ta Dolu Zararını İnceleyen Vali Özkan

Yozgat\'ta Dolu Zararını İnceleyen Vali Özkan
15.06.2026 11:34
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Vali Özkan, Yozgat'ta dolu ve sağanağın zarar verdiği tarım arazilerini inceledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanağın ardından zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Yerköy ilçesine bağlı Hacımusalı, Kördeve, Karaosmanoğlu, Buruncuk ve Arifoğlu köyleri ile Şefaatli ilçesinde dolu ve selden etkilenen alanları inceleyen Vali Özkan, yetkililerden bilgi aldı.

Şefaatli ilçesine bağlı Hamzalı köyünde açıklamada bulunan Özkan, yağışın ardından İl Özel İdaresi, karayolları, jandarma, emniyet ve trafik ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü belirterek, tarımsal alanlardaki zararların tespiti için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Özkan, Şefaatli ilçesinde bazı arazilerde taşkın kaynaklı zarar oluştuğunu, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Üreticilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulunan Özkan, dere yataklarının işgal edilmesinin yıllar sonra taşkınlara neden olarak ekili arazilere ve yerleşim alanlarına zarar verebildiğine dikkati çekti.

Özkan, vatandaşlardan dere yataklarını işgal etmemelerini ve bu konuda çalışma yürüten Devlet Su İşleri ile İl Özel İdaresi ekiplerine yardımcı olmalarını istedi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin dekarlık hububat ve sebze ekili alanda zarar oluştuğunu belirten Özkan, nihai hasar tespitinin saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yozgat, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Dolu Zararını İnceleyen Vali Özkan - Son Dakika

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