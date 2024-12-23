Yozgat'ta Drift Yapan Sürücülere 90 Bin Lira Ceza

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Yozgat'ta, drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye 90 bin 420 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Spor Vadisi mevkisinde, drift atan 2 aracı tespit eden ekipler, sürücüleri yakaladı.

Sürücülerden birine driftten 32 bin 233 lira, diğerine ise ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 45 bin 210 lira, araç sahibine de 12 bin 977 lira olmak üzere 90 bin 420 lira kesti.