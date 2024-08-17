Yozgat'ta düğünde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Yozgat Valiliğinden, Sorgun ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 Ağustos saat 21.10 sıralarında, Sorgun'da bir site içerisinde yapılan düğünde, alkolün etkisinde bulunan Z.E.Y. isimli suça sürüklenen çocuğun, aralarında çıkan tartışma sebebiyle bir kişiyi olay yerinde bıçakla hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralayarak kaçtığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen kamera görüntülerine göre, şüphelinin ilk olaydan kısa süre sonra cadde üzerinde karşılaştığı iki çocukla kısa süre karşılıklı konuştukları ve akabinde onları da yaralayarak kaçtığı tespit edilmiş, kısa süre sonra saklandığı yerde suç aleti ile birlikte yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Maalesef cadde üzerinde yaralanan çocuklarımızdan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda biri çocuk olmak üzere iki vatandaşımız hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Olay hakkında adli soruşturma devam etmekte olup konu titizlikle takip edilmektedir."